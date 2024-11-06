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06 ноября 2024, 01:40

Волынская епархия ПЦУ выступила с объяснениями по поводу "икон" местных бизнесменов в соборе

06 ноября 2024, 01:40
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фото: misto.media
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После общественного резонанса, вызванного появлением изображений местных бизнесменов на стенах луцкого кафедрального собора Волынская епархия ПЦУ объяснила, что это дань традиции. Там отмечают, что христиане изображали меценатов храмов еще со времен Византии.

Об этом говорится в заявлении епархии, передает RegioNews.

В сообщении отмечается, что в течение тысячелетий существования Церкви сложилась система и "земных наград" для мирян, которые были ктиторами, то есть заботились о благоустройстве храмов.

В заявлении епархии подчеркивают, что ктиторские портреты на стенах храмов являются давней традицией, которая пошла еще со времен Византии и Киевской Руси, а также получила свое продолжение во времена Гетманщины.

К примеру, как отмечают в епархии, на Троицкой надвратной церкви Киево-Печерской лавры есть изображение Богдана Хмельницкого. А на стене Успенского собора есть изображения князей Острожских и гетмана Ивана Мазепы.

В то же время Волынская епархия учла критику общественности, поэтому решила изменить форму почтения меценатов.

Напомним, ранее в СМИ появились фото, свидетельствующие, что на стенах Свято-Троицкого кафедрального собора ПЦУ в Луцке, где продолжаются реставрационные работы, появились портреты волынских бизнесменов.

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