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03 листопада 2024, 15:26

У Луцьку розгорівся скандал через "ікони" місцевих бізнесменів у соборі ПЦУ

03 листопада 2024, 15:26
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фото: misto.media
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Міський голова Луцька розкритикував рішення зобразити портрети бізнесменів на стінах Свято-Троїцького катедральному соборі ПЦУ, де зараз тривають реставраційні роботи. Таким чином у храмі вирішили висловити подяку меценатам

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зокрема, на стінах собору зображено портрет відомого луцького забудовника Віктора Чорнухи, власника агропідприємства "Вілія" Євгена Дудки та лідера партії "За майбутнє" Ігоря Палиці.

Диякон та іконописець собору Юрій Гетьманчук розповів, що розписи здійснювали з благословення митрополита Луцького та Волинського Михаїла. Загалом мало бути зображено портрети 12 людей. Перші з них були нанесені ще пів року тому. Однак деякі з них було вирішено замінити, оскільки вони "викликали суперечливі відгуки".

Міський голова Луцька Ігор Поліщук доєднався до дискусії навколо портретів у соборі. Він висловив думку, що є "доречніші способи подякувати меценатам за внесок у відбудову храму".

Також Поліщук розповів, що портрет Ігоря Палиці уже прибрали зі стіни собору. За словами міського голови, про це попросив сам Палиця, коли дізнався про появу такої фрески.

Нагадаємо, вранці 1 листопада в дерев’яній будівлі Свято-Миколаївської церкви УПЦ в селі Зарічани Житомирського району виникла пожежа.

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