У Луцьку учням кількох шкіл показували порно під час онлайн-уроків

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У Луцьку одразу у кількох школах під час онлайн-навчання транслювали відео для дорослих. Інцидент розслідує кіберполіція

Про це пише RegioNews з посиланням на "ТСН".

Ролики порнографічного змісту показували учням 5 класу кількох шкіл. Після цього до онлайн-уроку почали приєднуватися сторонні люди. Вони лаялися і голосно сміялися.

Директор однієї зі шкіл відразу повідомив про інцидент в кіберполіцію і департамент освіти.

Представники Департаменту освіти підтвердили журналістам, що відео для дорослих з'явилося одночасно в різних школах. Невідомі особи приєднувалися до онлайн-уроків під нікнеймами школярів.

Програмісти розглядають кілька версій події.

"Один варіант - якесь шпигунське програмне забезпечення, тобто троян, який міг злити цю інформацію в мережу. Або це зробив користувач, який спеціально роздав ці облікові записи", – розповів програміст Андрій Божко.

Зараз фахівці кіберполіції продовжують розслідувати інцидент. У той же час батьки стурбовані, адже більшість школярів самостійно займаються уроками.