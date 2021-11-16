В Луцке ученикам нескольких школ показывали порно во время онлайн-уроков
В Луцке сразу в нескольких школах во время онлайн-обучения транслировали видео для взрослых. Инцидент расследует киберполиция
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "ТСН".
Ролики порнографического содержания показывали ученикам 5 класса нескольких школ. После этого к онлайн-уроку начали присоединяться посторонние люди. Они ругались и громко смеялись.
Директор одной из школ сразу сообщил об инциденте в киберполицию и департамент образования.
Представители Департамента образования подтвердили журналистам, что видео для взрослых появилось одновременно в разных школах. Неизвестные лица присоединялись к онлайн-урокам под никнеймами школьников.
Программисты рассматривают несколько версий произошедшего.
"Один вариант - некое шпионское программное обеспечение, то есть троян, который мог слить эту информацию в сеть. Или это сделал пользователь, который специально раздал эти учетные записи", – рассказал программист Андрей Божко.
Сейчас специалисты киберполиции продолжают расследовать инцидент. В то же время родители обеспокоены, ведь большинство школьников самостоятельно занимаются уроками.