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16 ноября 2021, 15:55

В Луцке ученикам нескольких школ показывали порно во время онлайн-уроков

16 ноября 2021, 15:55
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Фото: из открытых источников
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В Луцке сразу в нескольких школах во время онлайн-обучения транслировали видео для взрослых. Инцидент расследует киберполиция

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "ТСН".

Ролики порнографического содержания показывали ученикам 5 класса нескольких школ. После этого к онлайн-уроку начали присоединяться посторонние люди. Они ругались и громко смеялись.

Директор одной из школ сразу сообщил об инциденте в киберполицию и департамент образования.

Представители Департамента образования подтвердили журналистам, что видео для взрослых появилось одновременно в разных школах. Неизвестные лица присоединялись к онлайн-урокам под никнеймами школьников.

Программисты рассматривают несколько версий произошедшего.

"Один вариант - некое шпионское программное обеспечение, то есть троян, который мог слить эту информацию в сеть. Или это сделал пользователь, который специально раздал эти учетные записи", – рассказал программист Андрей Божко.

Сейчас специалисты киберполиции продолжают расследовать инцидент. В то же время родители обеспокоены, ведь большинство школьников самостоятельно занимаются уроками.

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