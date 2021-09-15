У школі Луцька жорстоко побилися діти

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Як повідомили у телеграм-каналі "Новини Луцька та Волині. Конкурент", діти билися кулаками в голову та ногами по нирках, пише RegioNews.

"Поєдинок" діти влаштували на території шкільного саду. На кадрах видно, як двоє хлопчиків кулаками з'ясовували стосунки. Один із них повалив іншого і бив кулаками в голову та по нирках. Водночас очевидці події не намагалися втрутитися, а підбадьорювали одного з них і "радили", куди краще вдарити і знімали бійку на телефон", - йдеться у повідомленні.

Директор школи, де сталася бійка школярів, Василь Троцький, повідомив, що бійки у школі трапляються не часто, а з батьками учасників конфлікту вже провели бесіду.

"У хлопчиків на побутовому рівні виник конфлікт під час перерви, а потім, коли вони йшли додому, ви вже бачили, що сталося. Я думав, що стан здоров'я постраждалого хлопчика буде набагато складнішим, але він звернувся до медичної сестри вчора і сказав, що впав. Сьогодні вона його оглянула – і ознак побиття як таких нема. Хлопчик на навчанні сьогодні", – розповів Троцький.

Директор створив спеціальну комісію з розслідування інциденту.

Нагадаємо, нещодавно у Херсонській області 31 серпня під час батьківських зборів побили заступника директора Благодатненського ліцею.