12:28  15 вересня
Ляшко озвучив умову повного скасування карантину в Україні
08:26  15 вересня
Директора школи у Хмельницькому, де отруїлися 92 учні, хочуть відсторонити від обов'язків
08:09  15 вересня
На Донбасі через обстріли бойовиків поранено військовослужбовця ООС
UA | RU
UA | RU
15 вересня 2021, 13:28 1288

У школі Луцька жорстоко побилися діти

15 вересня 2021, 13:28 1288
Читайте также на русском языке
Скріншот з відео
Читайте также
на русском языке

У Луцьку в загальноосвітній школі №16 сталася бійка між школярами

Як повідомили у телеграм-каналі "Новини Луцька та Волині. Конкурент", діти билися кулаками в голову та ногами по нирках, пише RegioNews.

"Поєдинок" діти влаштували на території шкільного саду. На кадрах видно, як двоє хлопчиків кулаками з'ясовували стосунки. Один із них повалив іншого і бив кулаками в голову та по нирках. Водночас очевидці події не намагалися втрутитися, а підбадьорювали одного з них і "радили", куди краще вдарити і знімали бійку на телефон", - йдеться у повідомленні.

Директор школи, де сталася бійка школярів, Василь Троцький, повідомив, що бійки у школі трапляються не часто, а з батьками учасників конфлікту вже провели бесіду.

"У хлопчиків на побутовому рівні виник конфлікт під час перерви, а потім, коли вони йшли додому, ви вже бачили, що сталося. Я думав, що стан здоров'я постраждалого хлопчика буде набагато складнішим, але він звернувся до медичної сестри вчора і сказав, що впав. Сьогодні вона його оглянула – і ознак побиття як таких нема. Хлопчик на навчанні сьогодні", – розповів Троцький.

Директор створив спеціальну комісію з розслідування інциденту.

Нагадаємо, нещодавно у Херсонській області 31 серпня під час батьківських зборів побили заступника директора Благодатненського ліцею.

Україна школа Волинь Луцьк діти

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика
Всі публікації »
Віталій Бала
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua