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25 жовтня 2021, 12:41 304

У Луцьку перевернули біотуалет, коли в ньому перебувала людина

25 жовтня 2021, 12:41 304
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У Луцьку невідомі розхитали біотуалет і поклали його на бік - в цей момент там перебував відвідувач

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм-канал 4Lutsk.

Інцидент стався поблизу драмтеатру. На відео видно, як група невідомих хлопців перекинула кабінку вуличного туалету. За мить з'ясувалося, що у той момент усередині перебував відвідувач.

На ранок кабінка перевернутої вбиральні стояла у звичному положенні.

Чи звертався власник туалету до поліції чи постраждалий з приводу інциденту, поки невідомо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центрі Києва двоє хуліганів розтрощили тролейбус. Виявилося, що хлопці випили щось у нічному клубі, а потім викликали таксі. Однак, через їхню поведінку водій вигнав їх з машини і ті вирішили доїхати на муніципальному транспорті. Водій не пустив їх у салон, через що хлопці вирішили помститися та почали ламати двірники, вікна та двері.

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