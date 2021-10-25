У Луцьку перевернули біотуалет, коли в ньому перебувала людина

У Луцьку невідомі розхитали біотуалет і поклали його на бік - в цей момент там перебував відвідувач

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм-канал 4Lutsk.

Інцидент стався поблизу драмтеатру. На відео видно, як група невідомих хлопців перекинула кабінку вуличного туалету. За мить з'ясувалося, що у той момент усередині перебував відвідувач.

На ранок кабінка перевернутої вбиральні стояла у звичному положенні.

Чи звертався власник туалету до поліції чи постраждалий з приводу інциденту, поки невідомо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центрі Києва двоє хуліганів розтрощили тролейбус. Виявилося, що хлопці випили щось у нічному клубі, а потім викликали таксі. Однак, через їхню поведінку водій вигнав їх з машини і ті вирішили доїхати на муніципальному транспорті. Водій не пустив їх у салон, через що хлопці вирішили помститися та почали ламати двірники, вікна та двері.