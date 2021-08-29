У центрі Києва двоє хуліганів розтрощили тролейбус

Про це пише RegioNews з посиланням на Новини live

Виявилося, що хлопці випили щось у нічному клубі, а потім викликали таксі. Однак, через їхню поведінку водій вигнав їх з машини і ті вирішили доїхати на муніципальному транспорті. Однак, водій не пустив їх у салон, через що хлопці вирішили помститися та почали ламати двірники, вікна та двері.

На допомогу водію тролейбуса прийшов кур‘єр, але один з нападників ледве не поїхав на його мотоциклі.

Врешті-решт, хулігани отримали від поліції порцію газу в обличчя та були затримані

Нагадаємо, шо у листопаді 2020 року у Бердянську двічі обстріляли пасажирський автобус