В Луцке перевернули биотуалет, когда в нем находился человек

В Луцке неизвестные расшатали биотуалет и положили его на бок - в этот момент там находился посетитель

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм-канал 4Lutsk.

Инцидент произошел вблизи драмтеатра. На видео видно, как группа неизвестных парней опрокинула кабинку уличного туалета. Через мгновение выяснилось, что в тот момент внутри находился посетитель.

На утро кабинка перевернутой уборной стояла в привычном положении.

Обращался ли владелец туалета в полицию или пострадавший по поводу инцидента, пока неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева двое хулиганов разбили троллейбус. Оказалось, что ребята выпили что-то в ночном клубе, а потом вызвали такси. Однако, из-за их поведения водитель выгнал их из машины и те решили доехать на муниципальном транспорте. Водитель не пустил их в салон, из-за чего ребята решили отомстить и начали ломать дворники, окна и двери.