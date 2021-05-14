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14 травня 2021, 16:54 180

На Чернігівщині - спалах ботулізму: вже є перша жертва

14 травня 2021, 16:54 180
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Всього в області зафіксували шість випадків захворювання
Всього в області зафіксували шість випадків захворювання
Рixabay
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У Чернігівській області зафіксували шість випадків захворювання на ботулізм, одна людина померла.

Про це пише RegioNews з посиланням на Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ.

Повідомляється, що померла 38-річна жінка. Причиною захворювання жінки стало вживання риби в'яленої непатраної власного приготування.

"Всього в області зареєстровано шість підтверджених випадків захворювання на ботулізм, одна людина померла", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що ботулізм - це важке харчове отруєння, викликане споживанням продуктів, що містять ботулотоксини. Симптоми найчастіше з'являються поступово, немає різких підйомів температури, тому виникає ілюзія несерйозності хвороби.

Нагадаємо, раніше вчені розповіли, коли в Україні очікується новий спалах коронавірусу.

Україна смерть Чернігів хвороба Чернігівська область

 
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