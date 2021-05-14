На Чернігівщині - спалах ботулізму: вже є перша жертва
У Чернігівській області зафіксували шість випадків захворювання на ботулізм, одна людина померла.
Про це пише RegioNews з посиланням на Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ.
Повідомляється, що померла 38-річна жінка. Причиною захворювання жінки стало вживання риби в'яленої непатраної власного приготування.
"Всього в області зареєстровано шість підтверджених випадків захворювання на ботулізм, одна людина померла", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що ботулізм - це важке харчове отруєння, викликане споживанням продуктів, що містять ботулотоксини. Симптоми найчастіше з'являються поступово, немає різких підйомів температури, тому виникає ілюзія несерйозності хвороби.
Нагадаємо, раніше вчені розповіли, коли в Україні очікується новий спалах коронавірусу.