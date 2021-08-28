На Волыни зафиксировали случай заболевания ботулизмом
В Волынской области подтверждено заболевание ботулизмом у пациента, которого госпитализировали в больницу
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
В с. Ветлы Камень-Каширского района лабораторно подтверждено заболевание ботулизм в 1 лица, которого госпитализировали в больницу (состояние здоровья средней степени тяжести)", - говорится в сообщении.
Сейчас проводится комплекс санитарных и противоэпидемических мероприятий.
Напомним, в Украине ботулизмом люди чаще всего заражаются летом - при употреблении вяленой или копченой рыбы, а зимой - из-за употребления консервации, в основном - лесных грибов домашнего приготовления.
Ранее сообщалось, что в мае на Черниговщине зафиксировали вспышку ботулизма.
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