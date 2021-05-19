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"Нафтогаз" уклав контракти з 12 теплокомуненерго
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19 травня 2021, 18:51 79

"Нафтогаз" уклав контракти з 12 теплокомуненерго

19 травня 2021, 18:51 79
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Фото з відкритих джерел
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Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" вже уклала комерційні контракти на постачання газу з 12 великими підприємствами теплокомуненерго, зокрема, з Києва та Харкова

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення директора пресслужби "Нафтогазу" Максима Белявського в Facebook.

"Угоди про комерційні закупівлі газу у "газопостачальної компанії "Нафтогаз Трейдинг" уклали вже 12 великих підприємств теплокомуненерго, зокрема з Києва та Харкова", - написав Белявський.

Він зазначив, що для малих і середніх споживачів, у тому числі ОСББ, "Нафтогаз" розробив спеціальний продукт з вигідними умовами.

Найближчими днями очікується підписання ще низки угод.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кабміні вирішили припинити регулювання цін на газ для теплокомуненерго вже з 20 травня цього року. Підприємства теплокомуненерго тепер будуть укладати договори на постачання газу самостійно з будь-яким постачальником газу.

газ Нафтогаз Україна тарифи контракт

 
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