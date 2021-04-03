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03 квітня 2021, 16:08 742

У Чернігівській області застрелився молодий військовий

03 квітня 2021, 16:08 742
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Чоловік вистрелив собі в голову з АК-74
Чоловік вистрелив собі в голову з АК-74
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Вчора зранку, 2 квітня, один із військовослужбовців контрактної служби застрелився в навчальному центрі "Десна" Чернігівської області.

Як повідомили на сторінці навчального центру в Facebook, він прибув на навчання місяць тому, пише RegioNews.

Чоловік вистрелив собі в голову з АК-74.

"Військовослужбовець 1996 року народження в підрозділі характеризувався як тихий, спокійний одинак, не конфліктний. Причина такого вчинку - не відома. Наразі працює слідча група Козелецького райвідділку Національної поліції України в Чернігівській області", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що кулю для самогубства військовослужбовець заготував раніше.

"Попередня перевірка боєприпасів та гільзи з місця події показала, що набої цієї серії на заняттях не видавалися", - додали в навчальному центрі.

Із сумом повідомляємо, що вчора зранку один із військовослужбовців контрактної служби, який прибув місяць тому на...

Posted by Навчальний центр "Десна" ім. князя Ярослава Мудрого on Saturday, April 3, 2021

Нагадаємо, на Закарпатті під час служби застрелився прикордонник.

Україна смерть військові Чернігівська область контрактна служба

 
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