В Одеській області на хабарі спіймали заступника начальника виправної колонії

Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна

В Одеській області затримали одного з заступників начальника ДУ "Одеська виправна колонія №14" після отримання ним 1200 доларів хабара.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба прокуратури Одеської області.

Посадовець вимагав та отримав хабар від родичів засудженого за підготовку та скерування до суду клопотання щодо його умовно-дострокового звільнення від подальшого відбування покарання", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Раніше повідомлялось, що у Чернівецькій області затримали прикордонника під час отримання хабара у сумі 1500 євро за сприяння у переміщенні 30 коробів тютюну.