На Закарпатті на хабарі погорів посадовець залізниці: "кришував" контрабанду бурштину

Він запропонував співробітнику СБУ 1500 доларів хабара

Він запропонував співробітнику СБУ 1500 доларів хабара

За підкуп співробітника СБУ у Мукачево судитимуть посадовця локомотивного депо Львівської залізниці. Він пропонував гроші за невтручання у контрабанду бурштину та тютюну.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 4 вересня 2020 року посадовець надав 1500 доларів хабара співробітнику Управління СБУ в Закарпатській області за невтручання у контрабанду бурштину та тютюнових виробів через державний кордон України.

За процесуального керівництва військової прокуратури Ужгородського гарнізону до Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області направлено обвинувальний акт стосовно начальника одного з локомотивних депо регіональної філії "Львівська залізниця" АТ "Укрзалізниця" за фактом надання неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 369 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Харківщині у працівника СБУ вилучили арсенал зброї та наркотики, ДБР повідомило йому про підозру.