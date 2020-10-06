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06 жовтня 2020, 09:04 1

На Закарпатті на хабарі погорів посадовець залізниці: "кришував" контрабанду бурштину

06 жовтня 2020, 09:04 1
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Він запропонував співробітнику СБУ 1500 доларів хабара
Він запропонував співробітнику СБУ 1500 доларів хабара
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За підкуп співробітника СБУ у Мукачево судитимуть посадовця локомотивного депо Львівської залізниці. Він пропонував гроші за невтручання у контрабанду бурштину та тютюну.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 4 вересня 2020 року посадовець надав 1500 доларів хабара співробітнику Управління СБУ в Закарпатській області за невтручання у контрабанду бурштину та тютюнових виробів через державний кордон України.

За процесуального керівництва військової прокуратури Ужгородського гарнізону до Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області направлено обвинувальний акт стосовно начальника одного з локомотивних депо регіональної філії "Львівська залізниця" АТ "Укрзалізниця" за фактом надання неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 369 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Харківщині у працівника СБУ вилучили арсенал зброї та наркотики, ДБР повідомило йому про підозру.

прокуратура військові бурштин СБУ хабар
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