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Кандидатом в мэры Луцка от "Слуги народа" зарегистрировано Романа Боднарука
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28 сентября 2020, 17:08

Кандидатом в мэры Луцка от "Слуги народа" зарегистрировано Романа Боднарука

28 сентября 2020, 17:08
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Ранее Роман Боднарук был членом фракции партии "Батькивщина" в Луцком городском совете
Ранее Роман Боднарук был членом фракции партии "Батькивщина" в Луцком городском совете
Фото: Depo.Львів
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Луцка территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Романа Бондарука кандидатом в мэры Луцка от партии "Слуга народа".

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Depo.Львов.

Справка: Роман Бондарук, директор Ооо "Волынская областная типография", родился 7 октября 1979 года в селе Жидичин Киверцовского района Волынской области. С 2000 до 2006 года учился в Волынском государственном университете им. Леси Украинки и получил полное высшее образование по специальности "Финансы" и получил квалификацию магистра финансов.

В октябре 2010-го избран депутатом Луцкого городского совета по списку ВО "Батькивщина". Был членом фракции партии, заместителем председателя постоянной комиссии городского совета по вопросам земельных отношений и земельного кадастра, впоследствии – членом комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и энергосбережения. Также входил горисполком Луцкого городского совета. С 2007 года был председателем правления КП "Промстрой–6".

Напомним, в Луцке лидером симпатий избирателей является партия "За будущее" - РЕЙТИНГ.

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