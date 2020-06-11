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11 червня 2020, 12:59 5

У Вінницькій області відкрили продаж квитків на потяги: cписок маршрутів

11 червня 2020, 12:59 5
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Рішення стосується поїздів далекого прямування
Рішення стосується поїздів далекого прямування
Фото: Facebook/Укрзалізниця
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"Укрзалізниця" відновлює рух поїздів далекого прямування у Вінницькій області.

Як передає RegioNews, про це повідомляє прес-служба компанії.

Дане рішення пов'язане з тим, що у Вінницькій області прийняли рішення про ослаблення протиепідемічних обмежень, завдяки чому в регіоні відновлюють далеке залізничне сполучення.

Так, відкрито продаж проїзних квитків для поїздів на наступні маршрути:

  • №106 / 105 "Одеса – Київ" на станції Вінниця.
  • №772 / 771 "Хмельницький – Київ" на станції Гнівань.
  • З 13 червня буде відновлено курсування поїзда № 779/780 в повідомленні "Суми – Вінниця" з відправленням з Сум та Вінниці. Він буде курсувати по суботах і неділях.

Нагадаємо, для можливості користування поїздами, необхідно бути в захисній масці, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал і при посадці у вагон. Крім цього, пасажирам рекомендують якомога менше пересуватися по вагонах.

В "Укрзалізниці" відзначають, що в поїздах проводять посилену дезінфекційну обробку до і після рейсу. Також посилену обробку постільної білизни під час прання. Крім того, провідники кожну годину під час рейсу проводять прибирання: миють санвузли, підлога в салоні вагона, протирають поручні, дверні ручки, кнопки. У кожному вагоні встановлено дезінфектор, яким можуть користуватися пасажири.

Раніше повідомлялося, що більше 10 мільйонів гривень намагалися розграбувати чиновники "Укрзалізниці" на запровадження електронного квитка на "Бориспільський експрес".

карантин Укрзализныця залізниця Вінниця Вінницька область
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