У Вінницькій області відкрили продаж квитків на потяги: cписок маршрутів

Рішення стосується поїздів далекого прямування

Рішення стосується поїздів далекого прямування

Фото: Facebook/Укрзалізниця

Як передає RegioNews, про це повідомляє прес-служба компанії.

Дане рішення пов'язане з тим, що у Вінницькій області прийняли рішення про ослаблення протиепідемічних обмежень, завдяки чому в регіоні відновлюють далеке залізничне сполучення.

Так, відкрито продаж проїзних квитків для поїздів на наступні маршрути:

№106 / 105 "Одеса – Київ" на станції Вінниця.

№772 / 771 "Хмельницький – Київ" на станції Гнівань.

З 13 червня буде відновлено курсування поїзда № 779/780 в повідомленні "Суми – Вінниця" з відправленням з Сум та Вінниці. Він буде курсувати по суботах і неділях.

Нагадаємо, для можливості користування поїздами, необхідно бути в захисній масці, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал і при посадці у вагон. Крім цього, пасажирам рекомендують якомога менше пересуватися по вагонах.

В "Укрзалізниці" відзначають, що в поїздах проводять посилену дезінфекційну обробку до і після рейсу. Також посилену обробку постільної білизни під час прання. Крім того, провідники кожну годину під час рейсу проводять прибирання: миють санвузли, підлога в салоні вагона, протирають поручні, дверні ручки, кнопки. У кожному вагоні встановлено дезінфектор, яким можуть користуватися пасажири.

Раніше повідомлялося, що більше 10 мільйонів гривень намагалися розграбувати чиновники "Укрзалізниці" на запровадження електронного квитка на "Бориспільський експрес".