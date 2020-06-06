У селі Чернівецької області усі тести на COVID-19 виявились позитивними
У селі Чорнівка Чернівецької області виявились позитивними усі тести на COVID-19, які зробили напередодні.
Про це у Facebook повідомив голова села Чорнівка Георгій Бота, передає RegioNews.
Ситуація складна, і це не десь у сусідньому селі, а поруч з нами. На кожному кроці чатує небезпека - можна заразитися COVID-19. Всі аналізи, які були зроблені напередодні - позитивні, хворих багато", - повідомив він.
За словами сільського голови, двоє мешканців знаходяться в лікарні, решта лікуються амбулаторно. Декілька родин перебувають на самоізоляції.
Він закликав мешканців бути дружними, організованими, сильними духом та зробити все, щоб зупинити подальше поширення коронавірусу в селі.
Нагадаємо, 6 червня в Україні 26514 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, за добу зафіксовано 550 нових випадків, 15 осіб померли та 440 одужали.
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