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Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
05 травня 2020, 17:48 3

У медиків Волині забрали 43 мільйони на придбання машин "швидкої"

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05 травня 2020, 17:48 3
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На Волині замість 72-х бригад швидкої працює лише 52 – нема машин
На Волині замість 72-х бригад швидкої працює лише 52 – нема машин

На Волині обласному центру екстреної допомоги і медицини катастроф недодали 43 млн грн, за які мали придбати нові автомобілі швидкої допомоги.

Про це пише Regionews з посиланням на "ВолиньUA".

Про те, що гроші на придбання машин забрали і направили на боротьбу з коронавірусом розповів директор Волинського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль.

За його словами, у Волинській області має працювати 72 бригади екстреної допомоги. Але насправді працює лише 52, тому що більше машин немає.

"У нас є лише 52 машини. З них тільки 8 автомобілів "швидкої допомоги" відповідають держстандартам. Решта вже старі. Нам потрібно поповнити парк автомобілів екстреної допомоги у Луцьку, у Горохівському, Маневицькому, Камінь-Каширському, Турійському, Ківерцівському, Любомльському районах. А для цього потрібно придбати мінімум 9 нових авто", - розповів Володимир Шмаль.

Торік Волинь включили у перелік пілотних областей і запланували виділити 43 млн грн для закупівлі нових "швидких". Але з початком епідемії коронавірусу уряд просто забрав ці гроші.

Володимир Шмаль додав, що з цього приводу медики звернулися до місцевої влади.


гроші швидка допомога Волинь авто медики Волинська область
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