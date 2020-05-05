У медиков Волыни забрали 43 миллиона на приобретение машин "скорой"
На Волыни областному центру экстренной помощи и медицины катастроф недодали 43 млн грн, за которые должны были приобрести новые автомобили скорой помощи.
Об этом пишет Regionews со ссылкой на "ВолиньUA".
О том, что деньги на приобретение машин забрали и направили на борьбу с коронавирусом рассказал директор Волынского областного центра экстренной помощи и медицины катастроф Владимир Шмаль.
По его словам, в Волынской области должно работать 72 бригады экстренной помощи. Но на самом деле работает всего 52, потому что больше машин нет.
"У нас есть только 52 машины. Из них только 8 автомобилей "скорой помощи" соответствуют госстандартам. Остальные уже старые. Нам нужно пополнить парк автомобилей экстренной помощи в Луцке, в Гороховском, Маневицком и Камень-Каширском, Турийском, Киверцовском, Любомльском районах. А для этого нужно приобрести минимум 9 новых авто", - рассказал Владимир Шмаль.
В прошлом году Волынь включили в перечень пилотных областей и запланировали выделить 43 млн грн для закупки новых "скорых". Но с началом эпидемии коронавируса правительство просто забрало эти деньги.
Владимир Шмаль добавил, что по этому поводу медики обратились к местной власти.
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