У медиков Волыни забрали 43 миллиона на приобретение машин "скорой"

На Волыни вместо 72-х бригад скорой работает лишь 52 – нет машин

На Волыни вместо 72-х бригад скорой работает лишь 52 – нет машин

На Волыни областному центру экстренной помощи и медицины катастроф недодали 43 млн грн, за которые должны были приобрести новые автомобили скорой помощи.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на "ВолиньUA".

О том, что деньги на приобретение машин забрали и направили на борьбу с коронавирусом рассказал директор Волынского областного центра экстренной помощи и медицины катастроф Владимир Шмаль.

По его словам, в Волынской области должно работать 72 бригады экстренной помощи. Но на самом деле работает всего 52, потому что больше машин нет.

"У нас есть только 52 машины. Из них только 8 автомобилей "скорой помощи" соответствуют госстандартам. Остальные уже старые. Нам нужно пополнить парк автомобилей экстренной помощи в Луцке, в Гороховском, Маневицком и Камень-Каширском, Турийском, Киверцовском, Любомльском районах. А для этого нужно приобрести минимум 9 новых авто", - рассказал Владимир Шмаль.

В прошлом году Волынь включили в перечень пилотных областей и запланировали выделить 43 млн грн для закупки новых "скорых". Но с началом эпидемии коронавируса правительство просто забрало эти деньги.

Владимир Шмаль добавил, что по этому поводу медики обратились к местной власти.