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Мінздрав пообіцяв розібратися, чому лікарі не отримують доплати
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Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
02 травня 2020, 13:14 8

Мінздрав пообіцяв розібратися, чому лікарі не отримують доплати

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02 травня 2020, 13:14 8
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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пообіцяв розібратися, чому українські лікарі не отримують підвищену до 300% зарплату за роботу з COVID-позитивними українцями
Фото: Pixabay
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пообіцяв розібратися, чому українські лікарі не отримують підвищену до 300% зарплату за роботу з COVID-позитивними українцями

Про це міністр повідомив на брифінгу 2 травня, передають RegioNews.

"Зараз ми отримуємо сигнали, що ці виплати не були здійснені в повному обсязі з вини або органів місцевої влади, або головних лікарів лікарень. Почали маніпулювати щодо виплати за… прораховувати якісь там погодинно або ще якось. Це недопустимі речі. Наголошую, що всі без виключення виплати повинні здійснюватися в повному обсязі”, - заявив Степанов.

Додав, що відправив листи головам проблемних регіонів. Вони мають проконтролювати ситуацію та відзвітувати міністру по кожному медзакладу, яке перебувають у зоні їх відповідальності.

Нагадаємо, що раніше Степанов розпорядився, що з березня всі медичні працівники, які працюють з хворими на короноавірус, отримають доплати у розмірі 300% від посадового окладу.

Як писали RegioNews раніше, у Хмельницьку міській інфекційній лікарні на зарплату не вистачає 750 тисяч гривень.


коронавірус МОЗ медики лікарі Максим Степанов
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