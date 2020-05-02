Мінздрав пообіцяв розібратися, чому лікарі не отримують доплати
Про це міністр повідомив на брифінгу 2 травня, передають RegioNews.
"Зараз ми отримуємо сигнали, що ці виплати не були здійснені в повному обсязі з вини або органів місцевої влади, або головних лікарів лікарень. Почали маніпулювати щодо виплати за… прораховувати якісь там погодинно або ще якось. Це недопустимі речі. Наголошую, що всі без виключення виплати повинні здійснюватися в повному обсязі”, - заявив Степанов.
Додав, що відправив листи головам проблемних регіонів. Вони мають проконтролювати ситуацію та відзвітувати міністру по кожному медзакладу, яке перебувають у зоні їх відповідальності.
Нагадаємо, що раніше Степанов розпорядився, що з березня всі медичні працівники, які працюють з хворими на короноавірус, отримають доплати у розмірі 300% від посадового окладу.
Як писали RegioNews раніше, у Хмельницьку міській інфекційній лікарні на зарплату не вистачає 750 тисяч гривень.
- 15:01 02 травня В Одесі біля Будинку профспілок затримали провокаторів
- 14:18 02 травня Стало відомо, хто стане послом США в Україні
- 13:14 02 травня Мінздрав пообіцяв розібратися, чому лікарі не отримують доплати
- 12:47 02 травня Україна вшановує 6-ті роковини трагедії в Одесі
- 11:51 02 травня Переписка мера Черкас із ОПУ виявилася фейком
- 10:55 02 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 10:55 02 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 17:41 26 квітня Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики
- 12:30 26 квітня Заступника прокурора Миколаївщини Божило відправили в Дніпро. Філатов наступний?
- 12:50 27 квітня Кличко звільнив Слончака за побиття поліцейського
- 11:58 30 квітня У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
- 15:07 28 квітня Кабмін відкликав подання на призначення Саакашвілі