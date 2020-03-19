На Волыни таможенники систематически требовали взятки за пересечение границы

Двое инспекторов требовали от мужчины от 1000 до 1500 гривен каждый раз, когда он пересекал границу со стороны Польши

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Двое инспекторов требовали от мужчины от 1000 до 1500 гривен каждый раз, когда он пересекал границу со стороны Польши

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР. Следователи львовского территориального управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении инспектору и старшему инспектору таможенного поста "Владимир-Волынский" Волынской таможни ДФС в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Инспекторы наладили преступную схему и систематически получали взятки от гражданина, который занимался перевозками пассажиров и товаров - от 1000 до 1500 гривен за каждый въезд автомобиля на таможенную территорию Украины. За деньги таможенники не создавали ему искусственных препятствий и не отказывали в оформлении ввезенных товаров с возвращением их на территорию Польши. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества. Напомним, 51 млн заработали лица, которые контролировали закупки трех госпредприятий. В почти 70 закупкам договора на поставку получала одна компания. В Донецкой области россиянин и украинка пытались "купить" пограничников за 50 тысяч рублей.

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