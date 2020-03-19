На Волыни таможенники систематически требовали взятки за пересечение границы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
Следователи львовского территориального управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении инспектору и старшему инспектору таможенного поста "Владимир-Волынский" Волынской таможни ДФС в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).
Инспекторы наладили преступную схему и систематически получали взятки от гражданина, который занимался перевозками пассажиров и товаров - от 1000 до 1500 гривен за каждый въезд автомобиля на таможенную территорию Украины. За деньги таможенники не создавали ему искусственных препятствий и не отказывали в оформлении ввезенных товаров с возвращением их на территорию Польши.
Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.
Напомним, 51 млн заработали лица, которые контролировали закупки трех госпредприятий. В почти 70 закупкам договора на поставку получала одна компания.
В Донецкой области россиянин и украинка пытались "купить" пограничников за 50 тысяч рублей.
- 15:44 19 марта 11 жителей Днепропетровской области проверяют на коронавирус
- 15:37 19 марта Сумскую судью отстранили за неэтичное поведение: подробности
- 15:31 19 марта В Житомирской области проверяют на коронавирус еще четырех человек
- 15:25 19 марта Коронавирус: безработными могут стать до 25 миллионов человек – МОТ
- 15:23 19 марта Сети супермаркетов сократили время работы
- 15:10 19 марта Коронавирус: Луганская ОГА выделила два миллиона на экспресс-тесты и защитные костюмы
- 11:24 19 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 15:46 16 марта Госизмена: в Ивано-Франковске требуют от президента проверить действия Ермака в Минске
- 10:00 18 марта Хроники украинского карантина: Львов – насторожен к миру
- 14:00 17 марта Хроники украинского карантина: как живет Житомир на чрезвычайном положении
- 12:00 17 марта Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
- 08:34 19 марта Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе