Чиновників Мін’юсту затримали на хабарі у понад мільйон доларів

СБУ затримала посадовців Міністерства юстиції на хабарі у понад мільйон доларів

Фото: СБУ

СБУ затримала посадовців Міністерства юстиції на хабарі у понад мільйон доларів

Про це пише Regionews з посиланням на пресслужбу СБУ.

Співробітники Служби безпеки України викрили керівників структурних підрозділів Міністерства юстиції та Державної кримінально-виконавчої служби України на вимаганні понад 1 мільйона доларів неправомірної вигоди.

За даними слідства, до оборудки причетні голова комісії з ліквідації Державної пенітенціарної служби України – посадовець управління забезпечення діяльності керівництва Мін`юсту та колишній чиновник цього Міністерства.

За посередництва керівників двох київських комерційних структур посадовці вимагали від фермера з Кіровоградщини 75 тисяч доларів. У таку суму зловмисники оцінили вартість його призначення на посаду директора одного із державних сільськогосподарських підприємств регіону. Забезпечити гарантоване отримання посади змовники обіцяли через зв`язки експосадовця Мін`юсту, який позиціонує себе як "тіньовий куратор виконавчої служби із земельних питань".

Крім того зловмисники вимагали від фермера додатково сплатити один мільйон доларів. Учасники оборудки переконували клієнта, що він "відіб`є" ці гроші після призначення через здачу в оренду земельних ділянок площею понад три тисячі гектарів, що належать сільгосппідприємству. Суму фігуранти справи погодилися отримувати частинами.

Трьох учасників корупційної схеми правоохоронці затримали в одному із столичних бізнес-центрів після отримання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 20 тисяч американських доларів. А організатора – у службовому кабінеті в будівлі Державної пенітенціарної служби України.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

