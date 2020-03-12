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12 березня 2020, 12:04 1

На Волині розслідують тендерні махінації з постачанням вершкового масла в школи

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12 березня 2020, 12:04 1
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Підприємець використовував підроблені документи  ібезпідставно завищував ціни під час закупівель продуктів харчування для закладів освіти Волині
Фото: chernovik.net
Підприємець використовував підроблені документи  ібезпідставно завищував ціни під час закупівель продуктів харчування для закладів освіти Волині

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волинської області,пише Regionews.

Слідство встановило факти використання суб’єктом господарювання семи підроблених документів у 10 процедурах закупівель продуктів харчування для закладів освіти Волині. Триває слідство.

Також у Господарському суді Волинської області перебуває позов Луцької місцевої прокуратури та управління освіти Луцької міськради щодо стягнення з цього підприємця понад півмільйона гривень, отриманих ним із бюджету безпідставно.

Опрацювавши інформацію, оприлюднену на веб-порталі електронної системи публічних закупівель "Prozorro", прокурори з'ясували, що суб’єкт господарювання, попри запропоновану ним найвищу ціну на продукцію, у лютому 2018 року був визнаний переможцем відкритих торгів та згідно договору зобов’язався поставляти вершкове масло у навчальні заклади Луцька.

Згодом ціна товару тричі зростала у відповідності до укладених сторонами договору додаткових угод, які, вважають прокурори, укладені з порушенням законодавства та підлягають визнанню недійсними.

Таким чином постачальнику, який до того ж недодав понад 4 тонни продукції в навчальні заклади, безпідставно виплачено із бюджету більш ніж 577 тисяч гривень.

Прокурори в суді наполягають на стягненні цієї суми із підприємця на користь управління освіти Луцької міської ради.


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