На Волині розслідують тендерні махінації з постачанням вершкового масла в школи
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волинської області,пише Regionews.
Слідство встановило факти використання суб’єктом господарювання семи підроблених документів у 10 процедурах закупівель продуктів харчування для закладів освіти Волині. Триває слідство.
Також у Господарському суді Волинської області перебуває позов Луцької місцевої прокуратури та управління освіти Луцької міськради щодо стягнення з цього підприємця понад півмільйона гривень, отриманих ним із бюджету безпідставно.
Опрацювавши інформацію, оприлюднену на веб-порталі електронної системи публічних закупівель "Prozorro", прокурори з'ясували, що суб’єкт господарювання, попри запропоновану ним найвищу ціну на продукцію, у лютому 2018 року був визнаний переможцем відкритих торгів та згідно договору зобов’язався поставляти вершкове масло у навчальні заклади Луцька.
Згодом ціна товару тричі зростала у відповідності до укладених сторонами договору додаткових угод, які, вважають прокурори, укладені з порушенням законодавства та підлягають визнанню недійсними.
Таким чином постачальнику, який до того ж недодав понад 4 тонни продукції в навчальні заклади, безпідставно виплачено із бюджету більш ніж 577 тисяч гривень.
Прокурори в суді наполягають на стягненні цієї суми із підприємця на користь управління освіти Луцької міської ради.
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