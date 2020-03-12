На Волыни расследуют тендерные махинации с поставками сливочного масла в школы

Предприниматель использовал поддельные документы и безосновательно завышал цены при закупках продуктов питания для учебных заведений Волыни

Фото: chernovik.net

Предприниматель использовал поддельные документы и безосновательно завышал цены при закупках продуктов питания для учебных заведений Волыни

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области, пишет Regionews.

Следствие установило факты использования субъектом хозяйствования семи поддельных документов в десяти процедурах закупок продуктов питания для учебных заведений Волыни. Продолжается следствие.

Также в Хозяйственном суде Волынской области находится иск Луцкого местной прокуратуры и управления образования Луцкого горсовета о взыскании с этого предпринимателя более полумиллиона гривен, полученных им из бюджета безосновательно.

Обработав информацию, опубликованную на веб-портале электронной системы публичных закупок "Prozorro", прокуроры выяснили, что субъект хозяйствования, несмотря на предложенную им самую высокую цену на продукцию, в феврале 2018 был признан победителем открытых торгов и по договору обязался поставлять сливочное масло в учебные заведения Луцка.

Впоследствии цена товара трижды возрастала в соответствии с заключенными сторонами договора дополнительных соглашений, которые, как считают прокуроры, заключены с нарушением законодательства и подлежат признанию недействительными.

Таким образом поставщику, который к тому же недодал свыше 4 тонн продукции в учебные заведения, безосновательно выплачено из бюджета более чем 577 тысяч гривен.

Прокуроры в суде настаивают на взыскании этой суммы с предпринимателя в пользу управления образования Луцкого городского совета.