Київські хакери за рік украли з банківських рахунків 30 мільйонів гривень
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.
За даними слідства, зловмисники виявляли вразливості у системі електронного платіжного документообігу банків і незаконно переказували гроші клієнтів на рахунки підставних осіб або переводили у криптовалюту. Для здійснення незаконних операцій в інтернеті зловмисники створили бот-мережу з інфікованих комп`ютерів.
Таким чином учасники угруповання викрадали із рахунків банківських установ у середньому 30 мільйонів гривень на рік.
Під час проведення 10 обшуків у Києві та області, а також у Львові, правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої, які використовували члени угрупування під час протиправної діяльності.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) та ч. 2 ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення фігурантам провадження про підозру.
У разі доведення вини, їм загрожує покарання до 6 років позбавлення волі.
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