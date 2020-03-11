На Волыни две шахты остановили работы - нет электричества

Из-за долгов за электроэнергию энергетики обесточили две шахты ГП "Волыньуголь"

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Из-за долгов за электроэнергию энергетики обесточили две шахты ГП "Волыньуголь"

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Суспильне.

Как рассказал председатель Волынского территориального комитета профсоюза работников угольной промышленности Роман Юзефович, производственный процесс полностью парализован.

Задолженность государственного предприятия за электроэнергию по состоянию на 11 марта составила 170 млн грн, сообщил в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

ОНОВЛЮЄТЬСЯ Станом на 9.30 повністю відключені від електропостачання шахти "Бужанська" та "Нововолинська 9" ДП... Опубліковано Михайло Волинець Середа, 11 березня 2020 р.

Напомним, вчера сообщалось о забастовке шахтеров ГП "Волыньуголь". Они требуют отставки исполняющего обязанности генерального директора "Волыньугля" Владимира Юркива и директора шахты "Бужанская" Александра Стойловского. При невыполнении их требований шахтеры в дальнейшем работать не будут.

По словам Романа Юзефовича, вчера протестующие направили соответствующее обращение в профильное министерство. Ответ из Киева ожидают в ближайшие дни.