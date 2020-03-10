Волынские шахтеры протестуют под стенами "Волыньугля"

10-го марта шахтеры собрались под зданием ГП "Волыньуголь" в Нововолынске на акцию протеста. Требуют повышения зарплат, нового оборудования и смены руководства шахт

Фото: "БУГ"

10-го марта шахтеры собрались под зданием ГП "Волыньуголь" в Нововолынске на акцию протеста. Требуют повышения зарплат, нового оборудования и смены руководства шахт

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местное издание "Буг".

Работники шахты №9 и "Бужанская" пришли под "Волыньуголь", а затем отправились для разговора с руководством в актовый зал.

У ДП"Волиньвугіля" шахтарі вимагають зарплат Опубліковано Інтернет-видання "БУГ" Вівторок, 10 березня 2020 р.

Горняки требуют от и.о. генерального директора угольного предприятия Владимира Юркива нового безопасного оборудования и своевременной выплаты зарплат, передают журналисты с места событий.

"Люди возмущены. Выкрикивают "Ганьба" и просят Юркива писать заявление на увольнение с должности. Рассказывают, что на шахтах нет оборудования. Кроме того, недовольны работой директора Бужанский и просят и его увольнения", - отмечают корреспонденты.

Как уже сообщалось раньше, сегодня также протестуют шахтеры в Кропивницком.