У Вінниці Kia збила 80-річного пішохода: чоловіка госпіталізували
У Вінниці розслідують обставини ДТП, унаслідок якої травмувався 80-річний чоловік. Аварія сталася 26 листопада близько 11:00 на вулиці Пирогова
Про це повідомила поліція Вінницької області, передає RegioNews.
За попередньою інформацією поліції, 42-річна водійка автомобіля Kia наїхала на місцевого жителя, який переходив дорогу на заборонний сигнал світлофора.
Пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.
Нагадаємо, раніше на Тернопільщині пʼяний 18-річний водій влаштував смертельну ДТП – загинув підліток, є травмовані.
27 листопада 2026
"Херсон живе": під сітками, з квітами та без Дніпра
Репортаж з напівзруйнованого міста, яке люди не хочуть покидати, а, навпаки, намагаються розвивати
23 листопада 2026
Микола Вініченко: Ліки і паливо до Оріхова доставляємо дроном
Як виживає місто в Запорізькій області, яке більше чотирьох років перебуває на лінії фронту
12 листопада 2026
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Світла в країні може не бути від тижня до місяця
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
Ціни на пальне летять у прірву: скільки коштує заправити авто
27 листопада 2026, 23:35На Буковині жінка через дзвінок лишилась з нулем на рахунку
27 листопада 2026, 23:15Прикордонники ефектно знищили гармату росіян
27 листопада 2026, 22:55Росіяни обстріляли чотири райони Дніпропетровщини
27 листопада 2026, 22:47На Тернопільщині ділок "продавав" бронювання через Укрзалізницю
27 листопада 2026, 22:40У Житомирі тролейбус на смерть збив жінку
27 листопада 2026, 22:25Україна повернула з окупації та Росії дев’ятьох дітей і молоду людину
27 листопада 2026, 22:15Підозрюваного в підриві "Північного потоку" українця не віддадуть Німеччині
27 листопада 2026, 22:15Відключення світла на вихідних: в Укренерго назвали графіки
27 листопада 2026, 21:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
"Херсон живе": під сітками, з квітами та без Дніпра
Микола Вініченко: Ліки і паливо до Оріхова доставляємо дроном
Всі блоги »