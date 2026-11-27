У Вінниці розслідують обставини ДТП, унаслідок якої травмувався 80-річний чоловік. Аварія сталася 26 листопада близько 11:00 на вулиці Пирогова

Про це повідомила поліція Вінницької області, передає RegioNews.

За попередньою інформацією поліції, 42-річна водійка автомобіля Kia наїхала на місцевого жителя, який переходив дорогу на заборонний сигнал світлофора.

Пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині пʼяний 18-річний водій влаштував смертельну ДТП – загинув підліток, є травмовані.