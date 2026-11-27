В Виннице Kia сбила 80-летнего пешехода: мужчину госпитализировали
В Виннице расследуют обстоятельства ДТП, в результате которых травмировался 80-летний мужчина. Авария произошла 26 ноября около 11:00 на улице Пирогова.
Об этом сообщила полиция Винницкой области, передает RegioNews .
По предварительной информации полиции, 42-летняя водитель автомобиля Kia наехала на местного жителя, переходившего дорогу на запрещающий сигнал светофора.
Пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован.
Напомним, ранее в Тернопольской области пьяный 18-летний водитель устроил смертельное ДТП – погиб подросток, травмированы.
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