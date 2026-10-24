На Сумщині російський дрон атакував вантажівку
У Шосткинській громаді на Сумщині внаслідок російської атаки безпілотника загорілася вантажівка. Рятувальники ліквідували пожежу попри загрозу повторних ударів
Про це повідомили рятувальники, передає RegioNews.
Після удару ворожого безпілотника вантажний автомобіль загорівся.
На місце події оперативно прибули підрозділи ДСНС, які загасили пожежу.
За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що унаслідок російського ракетного удару по Лозовій на Харківщині загинув 45-річний чоловік, ще двоє чоловіків дістали поранення. Ракета влучила у складську будівлю, після чого там спалахнула пожежа.
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