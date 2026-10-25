РФ ударила по многоэтажке в Виннице

Фото: ГСЧС

Утром 25 октября россияне ударили по жилому дому. Есть раненые среди местных жителей

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Россияне атаковали беспилотником пятиэтажный жилой дом в Виннице. В результате удара произошли разрушения между вторым и третьим этажами, полностью уничтожены четыре квартиры, повреждены припаркованные автомобили.

Спасатели эвакуировали из дома шестерых жителей. Предварительно, шесть человек пострадали, один из них госпитализирован.

Также в результате обстрела пострадал частный пансионат для престарелых, откуда эвакуировали 15 подопечных.

Напомним, что в результате российского ракетного удара по Лозовой в Харьковской области погиб 45-летний мужчина, еще двое мужчин получили ранения. Ракета попала в складское здание, после чего вспыхнул пожар.