Вибух замість фінішу: прикордонники показали, як нищать російських "гонщиків"
Прикордонники показали свіжі кадри з фронту. Військові накрили вогнем окупантів, які намагались просунутись на двох колесах
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
Підрозліл "Алекс" бригади "Форпост" атакував росіян, які пересувались на квадроциклах. Кадри були зроблені на Південно-Слобожанському напрямку.
"Три наземні роботизовані комплекси ворога так і не проявили обіцяного штучного інтелекту, безвольно згорівши на позиціях. Ворожий квадроцикл успішно завершив свій останній заїзд ефектним вибухом замість фінішу. А мотоцикл не вдалося замаскувати належним чином", - кажуть військові.
Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України 28 серпня та в ніч на 29 серпня уразили низку військових цілей окупантів на тимчасово окупованих територіях та у РФ. Зокрема, уражені місця зберігання, підготовки та пуску ворожих ударних БпЛА.