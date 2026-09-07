Росіяни вдарили по тютюновій фабріці у Прилуках
7 вересня росіяни атакували Чернігівську область. Зокрема, вдарили по тютюновій фабріці
Про це повідомляє поліція Чернігівської області, передає RegioNews.
У поліції розповіли, що ворог ударив безпілотниками по підприємству в Прилуках. Попередньо, постраждала одна жінка, яка була на зупинці. Внаслідок атаки сталась масштабна пожежа.
У компанії British American Tobacco підтвердили атаку. На щастя, працівники фабрики не постраждали. Наразі триває оцінка наслідків.
Нагадаємо, в ніч на 7 вересня російські війська атакували Україну 92 ударними безпілотниками різних типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 12 локаціях. Також уламки збитого безпілотника впали на одній локації.
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