У Харкові Tesla влетіла в стовп: загинули нацгвардієць та пасажирка
ДТП сталася у Харкові 5 вересня близько 22:45
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.
На проспекті Героїв Харкова нацгвардієць за кермом автомобіля Tesla не впорався з керуванням та врізався в опору лінії електропередач на узбіччі. Автомобіль розтрощило вщент.
Внаслідок сильного удару водій та його пасажирка загинули на місці.
Наразі слідчі ДБР встановлюють всі обставини трагедії.
Нагадаємо, на Харківщині слідчі повідомили про підозру 39-річній водійці Tesla Model X, яка у стані алкогольного сп’яніння спричинила ДТП із постраждалим. Аварія сталася 23 серпня поблизу селища Коротич Харківського району.
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