10:37  07 вересня
ДТП на Львівщині: двоє підлітків випали з причепа квадроцикла та травмувалися
13:25  07 вересня
На окупованій Луганщині ССО знищили склад боєприпасів російської армії
12:19  07 вересня
Хотів почистити колодязь: на Закарпатті чоловік загинув від ураження струмом
UA | RU
UA | RU
Наталія Панченко Журналістка info@regionews.ua
07 вересня 2026, 18:26

Що робить українців щасливими на п’ятому році війни

07 вересня 2026, 18:26
Читайте также на русском языке
71% жителів України вважають себе щасливими людьми, свідчить останнє опитування КМІС. Нещасливими називають себе лише 16%. На п’ятому році війни. Парадокс? Аж ніяк
71% жителів України вважають себе щасливими людьми, свідчить останнє опитування КМІС. Нещасливими називають себе лише 16%. На п’ятому році війни. Парадокс? Аж ніяк
Ілюстративне фото: pixabay
Читайте также
на русском языке

У 2022-му всі ми зіткнулися з одним спільним горем розставання — зник наш звичний світ, життя перестало бути таким, як раніше, і показало, що таким уже не буде ніколи, принаймні найближчим часом. І запустився процес адаптації до нової реальності. За класичною моделлю Елізабет Кюблер-Росс, усі ми пройшли перші чотири стадії горювання: шок і заперечення (цього не може бути у ХХІ столітті!), гнів і образу (москалі кляті, Путін – божевільний убивця), торг (а що було б, якби?..) і депресію (все погано…). Але людський мозок влаштований так, що він не може горювати вічно і рано чи пізно приходить до п’ятої стадії горювання – прийняття. І ось тут і починає повертатися те саме щастя, яке сьогодні демонструють українці.

Постійні тривоги й обстріли. Чому ж ми радіємо? Що під час останнього обстрілу "прилетіло" не у твій будинок, що в укритті вдалося знайти класне зручне місце, що ми живі, зрештою. Що в кінотеатрі вдалося додивитися фільм чи мультфільм із дитиною до кінця. Що в МакДональдз, який відкривається лише через пів години після відбою, ти купив омріяну картоплю фрі й чизбургер, які цього разу чомусь особливо смачні. Що твоя дитина цілих пів дня провела в класі, а не в підвалі.

Комунальне пекло й блекаути – а ти кайфуєш від того, що купив "Екофлоу", що світло дали після 10 годин темряви, що в магазині взяв свіжу, а не протухлу рибу, що поруч є кафе, де можна зігрітися й поїсти гарячого, що вдома в тебе – запаси гречки, води й туалетного паперу. А якщо в тебе ще й будиночок у селі – взагалі, вважай, джекпот.

Закриті кордони – а ти чоловік, і тебе відправили у відрядження або в тебе є можливість виїхати. І Бог із ним уже, із тим "Борисполем"! День дороги автобусом, машиною чи потягом – і ти на волі! А потім повертаєшся додому й ловиш на собі захоплені погляди колег, змішані із сумом і легкою заздрістю.

Непередбачуваність розвитку подій – і ти вчишся цінувати кожен день, близьку й рідну людину поруч, час, проведений із нею. Відмовляєшся від накопичення й необов’язкових витрат на матеріальні речі. Нова квартира? Ремонт? Нові меблі? Це все добре, звісно. Але раптом завтра "прилетить"? І ти витрачаєш на сьогоднішній день, на подорожі, на враження, на смачну їжу й вино тут і зараз. Що там буде завтра – хто його знає. Їдеш у подорож – і не тягнеш додому купу непотрібних сувенірів-пилозбірників. У якийсь момент узагалі розумієш, що речей має бути стільки, щоб їх, у разі чого, можна було вмістити в машину або пару валіз. Радієш чистому небу, яким не летить усіляка гидота, радієш чистому повітрю без гару й диму після "прильоту", радієш відкритим мостам, метро без зупинок…

На цьому тлі згадуються відкриті обличчя й усмішки щасливих людей у тих самих азійських країнах. Багато хто живе далеко не так добре, як ми звикли жити у себе вдома, в Україні. Але тепер і ми, як і вони, відкриваємо для себе радість і щастя в багатьох речах, яких раніше не помічали. У простих речах, у їхній цінності. У цінності самого життя. І все це робить нас щасливішими. І сильнішими. І в цьому вже наша велика перемога.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна населення Щастя настрій опитування
 
Підписуйтесь на RegioNews
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
Для концертів терміново шукають нові локації: як у Києві сприйняли заборону на масові заходи
07 вересня 2026, 18:49
На Прикарпатті КамАЗ із дітьми вилетів зі схилу
07 вересня 2026, 18:45
У Харкові таксист вивіз військового з частини за "гонорар зеленими"
07 вересня 2026, 18:10
Віткофф заявив про "суттєвий прогрес" у переговорах з Україною та РФ
07 вересня 2026, 18:01
Фіктивне навчання: на Тернопільщині викрили митника на торгівлі відстрочками від мобілізації
07 вересня 2026, 17:49
Україні потрібні нові переговори з ЄС та МВФ. Без цього економіка завалиться
07 вересня 2026, 17:45
У Києві чоловік підірвав гранату через неповернутий борг: поранені п'ятеро людей
07 вересня 2026, 17:36
На Київщині чоловік загинув через сигарету
07 вересня 2026, 17:25
У Києві вводять заборону на проведення масових заходів
07 вересня 2026, 17:10
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Пекар
Віктор Ягун
Всі блоги »