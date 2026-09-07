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Вадим Денисенко політичний аналітик, медіаменеджер info@regionews.ua
07 вересня 2026, 17:45

Україні потрібні нові переговори з ЄС та МВФ. Без цього економіка завалиться

07 вересня 2026, 17:45
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Економіка України стрімко обвалюється. В той же час, уряд продовжує жити так, ніби немає закритих портів і катастрофи з експортом. І при цьому, ми заплющуємо очі на обʼєктивну реальність
Економіка України стрімко обвалюється. В той же час, уряд продовжує жити так, ніби немає закритих портів і катастрофи з експортом. І при цьому, ми заплющуємо очі на обʼєктивну реальність
Фото з відкритих джерел
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1. Почну не з України. Нещодавно, уряд Канади у відповідь на введення американських тарифів прийняв ряд рішень, які зменшують навантаження на компанії, які постраждали від тиску Дональда Трампа. І перш за все, це стосується залізничних та портових тарифів. На жаль, Україна поки знаходиться на рівні проведення нарад. Місяць ідуть наради. Без будь-яких вагомих рішень.

2. Хто б там що не говорив, альтернативи морським портам у нас немає. Без них, наш експорт, як зерна, металургії так і всіє іншої нашої продукції не просто ускладнений, він падає на 30-50% в залежності від продукції. І все це відбувається на фоні надто високих тарифів Укрзалізниці.

3. Взагалі тарифне навантаження - це те, що необхідно знижувати. Я багато раз писав і говорив: у нас є два шляхи: або зберегти робочі місця в ущерб бюджету або ж по-максимум витиснути з бізнесу все зараз, задля того, щоб сьогодні отримати невеликий плюс до бюджету.

4. Все, що я розумію про нинішню ситуацію, то ми маємо колосальні проблеми з бізнесом, який нищиться ударами дронів та ракет з однієї сторони і з іншої , маємо уряд, який боїться прийняти рішення, які суперечать попереднім домовленостям з МВФ та ЄС. Або точніше, уряд готовий побачити проблеми в рітейлі, але взагалі не бачить проблеми в виробництві. При цьому, уряд мав би вже зараз думати над програмами підтримки виробників, які включають пільгове кредитування та програми відновлення виробництв.

5. Нам потрібно вже зараз змінювати переговорну позицію, адже закриття портів та зміна воєнної стратегії РФ різко змінює ту реальність в якій ми зараз живемо. На жаль, ми не маємо опцій не змінювати ситуації в переговорах з ЄС та МВФ, як нашими головними кредиторами. І наш вибір дуже простий: або ми проведемо складні переговори і добʼємося можливості підтримати власний бізнес, або наша промисловість рухне протягом одного року.

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економіка ЄС Україна МВФ
 
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