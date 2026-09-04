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У Рівному викрили адвоката, який організував незакону схему. Тепер йому загрожує в'язниця

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

28-річний чоловік звернувся до адвоката за консультацією щодо продовження III групи інвалідності. Проте юрист запропонував йому "вплинути" на рішення членів комісії з оцінювання повсякденного функціонування особи щодо продовження інвалідності. За свою "допомогу" адвокат хотів отримати 9 тисяч доларів.

Планувалось, що клієнт пройде фіктивне лікування протягом трьох місяців. Проте 41-річного юриста затримали. Суд обрав йому запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту. Тепер йому загрожує позбавлення волі від 2 до 5 років.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція викрили вісьмох організаторів схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. За суми від 2,5 до 8,5 тисячі доларів ділки допомагали військовозобов’язаним виїхати за кордон або отримати фальшиві документи для уникнення призову.