На Закарпатті зловили російського дезертира, який сподівався втекти через Україну

Фото: ДПСУ

На Закарпатті затримали уродженця Чечні. Виявилось, він тікав від російської армії через територію України

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Прикордонники затримали 24-річного уродженця Чечні. Відомо, що він перетнув кордон зі Словаччини поза пунктами пропуску. Як з'ясувалось, його призвали до російської армії. Після цього він дезертував та виїхав до Європи з підробленими документами.

"До України вирішив потрапити нелегально – без жодних документів. Його буде передано словацьким правоохоронцям у порядку реадмісії", - кажуть у ДПСУ.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали 57-річного адвоката з Ужгорода, який за 7 тисяч доларів намагався незаконно переправити військовозобов'язаного через державний кордон до Угорщини.