На Закарпатті зловили російського дезертира, який сподівався втекти через Україну
На Закарпатті затримали уродженця Чечні. Виявилось, він тікав від російської армії через територію України
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
Прикордонники затримали 24-річного уродженця Чечні. Відомо, що він перетнув кордон зі Словаччини поза пунктами пропуску. Як з'ясувалось, його призвали до російської армії. Після цього він дезертував та виїхав до Європи з підробленими документами.
"До України вирішив потрапити нелегально – без жодних документів. Його буде передано словацьким правоохоронцям у порядку реадмісії", - кажуть у ДПСУ.
Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали 57-річного адвоката з Ужгорода, який за 7 тисяч доларів намагався незаконно переправити військовозобов'язаного через державний кордон до Угорщини.