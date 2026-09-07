В Україні стрімко дорожчає бензин: на скільки зросли цінники на АЗС
На тлі ситуації на Близькому Сході ціни на українських АЗС лишаються нестабільні. Останні тижні бензин та дизпаливо дорожчають
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 7 вересня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 85,99 гривні за літр (+0,82 гривні);
- бензин А-95 – 82,22 гривні за літр (+0,22 гривні);
- бензин А-92 – 78,64 гривні за літр (+0,78 гривні);
- дизпальне – 92,63 гривні за літр (+0,23 гривні);
- автогаз – 43,41 гривні за літр (+0,03 гривні).
Нагадаємо, через нове загострення в Ірані ціни на дизельне пальне та бензин за кордоном почали знову зростати. На думку директора "Консалтингової групи А-95", Сергія Куюна, це призведе і до змін цінників в Україні.
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