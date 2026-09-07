На Київщині жорстоко побили 13-річну дівчинку

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Інцидент стався в Ірпені. Там компанія підлітків була біля залізничного вокзалу. Між трьома дівчатами стався конфлікт, після чого розпочалась бійка. Матір 13-річної дівчинки звернулась до поліції та повідомила, що її доньку побили.

"Наразі працівники поліції проводять перевірку та встановлюють причетних осіб до даної події, після чого буде надано правову кваліфікацію згідно з чинним законодавством", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, у Києві судитимуть двох чоловіків, які заради розваги до смерті забили перехожого. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.