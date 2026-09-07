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У столиці визначили нові правила роботи метрополітену та мостів через Дніпро під час "жовтого" та "червоного" рівнів загрози

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

Під час "жовтого" рівня без обмежень працюватиме зелена гілка (Сирецько-Печерська) із рухом через Південний міст. У разі "червоного" рівня загрози поїзди цієї лінії курсуватимуть двома окремими ділянками: від "Сирця" до "Видубичів" та від "Славутича" до "Червоного хутора". Червона гілка (Святошинсько-Броварська) працюватиме, як і до цього – в обмеженому режимі – лише на підземній ділянці від "Академмістечка" до "Арсенальної".

Наземний громадський транспорт і надалі курсуватиме без обмежень. Також місто вже організувало додатковий автобусний маршрут, який дублює маршрут червоної гілки метро. Він курсує постійно від станції метро "Палац спорту" через станцію метро "Арсенальна" до метро "Лісова".

Зміни торкнуться й руху автомобільними мостами. Під час повітряної тривоги Південний та Подільсько-Воскресенський мости працюватимуть з технологічним перекриттям на 30 хвилин після оголошення та після відбою тривоги (на Подільсько-Воскресенському також запроваджується реверсний рух).

При цьому під час повітряної тривоги заїзд на Південний міст з вулиць Саперно-Слобідська та Михайла Бойчука буде закритий.

Дарницький, Північний мости та міст Патона працюватимуть без змін.

Нагадаємо, з 10 вересня комендантська година в столиці буде скорочена та триватиме з 01:00 до 05:00 ранку. Таким чином громадський транспорт працюватиме на годину довше.