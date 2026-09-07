Фото: ОВА

Протягом 7 вересня російські війська майже 30 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Під ворожим вогнем опинилися чотири райони регіону. На Нікопольщині удари прийшлися по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській та Мирівській громадах, де була пошкоджена інфраструктура, приватний будинок та будівля автошколи.

У Зеленодольській громаді на Криворіжжі через обстріл понівечена АЗС.

У Юріївській громаді Павлоградського району пошкоджена інфраструктура, сталася пожежі. Також через ворожу атаку виникла пожежа у Миколаївській громаді Синельниківського району.

На щастя, інформації про постраждалих внаслідок російських ударів немає.

Нагадаємо, вранці 7 вересня російські війська завдали чотирьох авіаударів по Краматорську Донецької області. Загинули двоє чоловіків, ще четверо людей отримали поранення.