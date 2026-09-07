Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо встановлено, що 51-річний водій Nissan не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та лоб у лоб зіткнувся з автівкою "ВАЗ", за кермом якої перебував 46-річний чоловік.

Внаслідок зіткнення травми отримали обидва водії, а також двоє пасажирів "ВАЗу" – 44-річний чоловік та 14-річна дитина. Усіх постраждалих госпіталізували.

За фактом події відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 5 вересня близько 22:45 у Харкові Tesla влетіла в стовп. На місці загинули водій-нацгвардієць та пасажирка.