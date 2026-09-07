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07 вересня 2026, 23:40

Загроза масованого обстрілу: зафіксовано виліт російських Ту-160

07 вересня 2026, 23:40
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Фото з відкритих джерел
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У моніторингових каналах уже повідомляють про підготовку російських літаків до вильотів. Кияни готуються до важкої ночі у метро

Про це повідомляють у моніторингових каналах, передає RegioNews.

Розвідка фіксує розміщення підрозділів 101-ї ракетної бригади РФ, на озброєнні якої перебуває цей ракетний комплекс.

Крім того, моніторинги повідомляють про ймовірність масованих ударів. Зокрема, йдеться про Київську область. Повідомляється, що зафіксовано виліт 4 Ту-160 з Далекого Сходу — виліт бойовий, на пускових рубежах очікуються близько 02:00–02:30.

Також є ймовірність бойового вильоту бортів Ту-95МС. Фіксують активність по пунктах управління стратегічної авіації РФ.

У ЗМІ також публікують відео, де можна побачити, як кияни вже готуються до важкої ночі у метро.

Нагадаємо, в ніч на 7 вересня російські війська атакували Україну 92 ударними безпілотниками різних типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 12 локаціях. Також уламки збитого безпілотника впали на одній локації.

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