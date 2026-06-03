На Кіровоградщині викрили 29-річного чоловіка, який ґвалтував дітей після знайомств у Telegram

Фото: Офіс Генерального прокурора

На Кіровоградщині 29-річному чоловіку повідомили про підозру у тяжких та особливо тяжких злочинах проти дітей

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, він знайомився з неповнолітніми дівчатами через Telegram, входив до них у довіру, організовував зустрічі та ґвалтував їх.

Наразі встановлено двох потерпілих. Одній дівчинці на момент знайомства було 14 років, іншій - 12.

За версією слідства, підозрюваний шукав дітей у Telegram-каналі знайомств. У спілкуванні чоловік видавав себе за ровесника або хлопця, ненабагато старшого за співрозмовниць.

Після листування він домовлявся з неповнолітніми про особисті зустрічі. Саме під час цих зустрічей, за даними правоохоронців, підозрюваний вчиняв щодо дітей насильницькі дії сексуального характеру.

Окремо чоловіку інкримінують злочини, повʼязані з дитячою порнографією. За даними слідства, він виготовляв такі матеріали та зберігав їх на власному мобільному телефоні.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 1 ст. 155, ч. 4 ст. 152, ч. 1 ст. 301-1, ч. 3 ст. 301-1 та ч. 4 ст. 301-1 Кримінального кодексу України.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, що у лютому до суду направити обвинувальний акт відносно жителя Запоріжжя, який впродовж декількох років ґвалтував маленьку дівчинку.