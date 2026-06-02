У Дніпрі чоловік ґвалтував 4-річного сина співмешканки
У Дніпрі будуть судити чоловіка за зґвалтування дитини. Його жертвою став 4-річний хлопчик
Про це повідомляє прокуратура Дніпропетровської області, передає RegioNews.
У Дніпрі 40-річний чоловік з грудня минулого року регулярно ґвалтував 4-річного сина своєї співмешканки. Він робив це, коли жінки не було вдома. Дитина розповіла про все бабусі, яка згодом і звернулась до правоохоронців. Зараз хлопчик знаходиться у рідного батька та бабусі.
"Обвинувачений утримується під вартою. Його дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 153 КК України", - повідомили в прокуратурі.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали 59-річного чоловіка, який ґвалтував онуку, поки її мати була в пологовому. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.
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