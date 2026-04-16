У Вінниці підприємця підозрюють у зґвалтуванні 12-річної дівчинки

У Вінниці завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо 43-річного місцевого підприємця, якого обвинувачують у зґвалтуванні 12-річної дитини. Обвинувальний акт передано до суду

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Чоловіку висунуто звинувачення у домаганнях, сексуальному насильстві, зґвалтуванні, розбещенні дитини та примушуванні її до участі у створенні дитячої порнографії.

За даними слідства, спочатку він встановив контакт із дівчинкою через інтернет-платформу. Згодом, використовуючи її вікову, інтелектуальну та емоційну вразливість, він схилив дитину до особистих зустрічей. Під час цих зустрічей, які відбувалися у листопаді-грудні 2025 року і були вчинені злочини.

Рішенням Вінницького міського суду підозрюваного було взято під варту без права на заставу. Однак у лютому 2026 року апеляційний суд ухвалив можливість внесення застави в розмірі 1 мільйон 164 тисяч гривень. Після сплати цієї суми обвинувачений був звільнений з-під варти.

Незабаром слідчі виявили додаткові факти злочинної діяльності чоловіка щодо потерпілої. Йому було пред'явлено нове звинувачення, після чого його знову затримали. Підозрюваний залишився під вартою на підставі рішення суду, який відмовив у визначенні застави.

У разі доведення вини, за такі злочини законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років або довічне ув'язнення.

