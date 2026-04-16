16 квітня 2026, 08:22

У Вінниці підприємця підозрюють у зґвалтуванні 12-річної дівчинки

16 квітня 2026, 08:22
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Вінниці завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо 43-річного місцевого підприємця, якого обвинувачують у зґвалтуванні 12-річної дитини. Обвинувальний акт передано до суду

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Чоловіку висунуто звинувачення у домаганнях, сексуальному насильстві, зґвалтуванні, розбещенні дитини та примушуванні її до участі у створенні дитячої порнографії.

За даними слідства, спочатку він встановив контакт із дівчинкою через інтернет-платформу. Згодом, використовуючи її вікову, інтелектуальну та емоційну вразливість, він схилив дитину до особистих зустрічей. Під час цих зустрічей, які відбувалися у листопаді-грудні 2025 року і були вчинені злочини.

Рішенням Вінницького міського суду підозрюваного було взято під варту без права на заставу. Однак у лютому 2026 року апеляційний суд ухвалив можливість внесення застави в розмірі 1 мільйон 164 тисяч гривень. Після сплати цієї суми обвинувачений був звільнений з-під варти.

Незабаром слідчі виявили додаткові факти злочинної діяльності чоловіка щодо потерпілої. Йому було пред'явлено нове звинувачення, після чого його знову затримали. Підозрюваний залишився під вартою на підставі рішення суду, який відмовив у визначенні застави.

У разі доведення вини, за такі злочини законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, на Харківщині 19-річного юнака затримали за зґвалтування 13-річної дівчини. Через страх дитина певний час нічого не розповідала, проте згодом зізналася матері. Затриманому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
