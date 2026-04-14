14 квітня 2026, 11:41

На Львівщині чоловіка засудили за зґвалтування 13-річної племінниці

Фото: ОГП
Суд виніс вирок жителю Яворівського району, який зґвалтував свою племінницю

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Злочин стався на початку червня минулого року. Чоловік, перебуваючи напідпитку, залишився ночувати у будинку своєї сестри. Близько четвертої ранку він зайшов до кімнати дівчинки та зґвалтував її.

Дитина змогла вирватися з рук нападника і втекти з будинку. Попри переслідування з боку родича, вона встигла зачинитися в літній кухні, де провела решту ночі. Вранці дівчинку у важкому стані знайшли батьки, які викликали поліцію та лікарів.

Поліцейські затримали 27-річного зловмисника. Наразі суд оголосив йому вирок. Чоловік проведе за ґратами 13 років, а також має виплатити 200 тисяч гривень компенсації потерпілій стороні.

Окрім тюремного терміну, дані про фігуранта внесли до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої недоторканості малолітніх.

Нагадаємо, на Вінниччині винесли вирок ґвалтівнику 9-річного хлопчика. За знущання з дитини зловмисник решту життя проведе за ґратами.

