Деснянський районний суд Чернігова виніс вирок чоловіку, який у червні 2024 року зґвалтував неповнолітню

Злочин стався влітку 2024 року в районі "Ремзаводу". Ввечері чоловік напав на 15-річну дівчину, коли поруч не було людей. Він повалив її на землю, затягнув у кущі та зґвалтував.

До поліції звернулася мати дівчини. Правоохоронці затримали нападника наступного дня.

Зловмисник – раніше судимий мешканець іншої області, який проживав у Чернігові.

Під час судового засідання 34-річний чоловік не визнав своєї вини та просив виправдання.

Суд визнав докази прокуратури беззаперечними. Фігурант проведе за ґратами 12 років.

