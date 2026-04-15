15 квітня 2026, 10:06

У Чернігові засудили чоловіка за зґвалтування 15-річної дівчини

Ілюстративне фото: pixabay
Деснянський районний суд Чернігова виніс вирок чоловіку, який у червні 2024 року зґвалтував неповнолітню

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та Офіс генпрокурора.

Злочин стався влітку 2024 року в районі "Ремзаводу". Ввечері чоловік напав на 15-річну дівчину, коли поруч не було людей. Він повалив її на землю, затягнув у кущі та зґвалтував.

До поліції звернулася мати дівчини. Правоохоронці затримали нападника наступного дня.

Зловмисник – раніше судимий мешканець іншої області, який проживав у Чернігові.

Під час судового засідання 34-річний чоловік не визнав своєї вини та просив виправдання.

Суд визнав докази прокуратури беззаперечними. Фігурант проведе за ґратами 12 років.

Нагадаємо, на Вінниччині винесли вирок ґвалтівнику 9-річного хлопчика. За знущання з дитини зловмисник решту життя проведе за ґратами.

Чернігів події злочин згвалтування неповнолітня вирок суд в'язниця
