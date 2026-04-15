У Києві посеред вулиці зґвалтували жінку
У Києві пізно увечері жінка стала жертвою зґвалтування. Поліція затримала злочинця
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
Днями близько опівночі киянка звернулась до поліції та повідомила про зґвалтування. Це сталось на вулиці Лисогірській, коли вона поверталась додому. Ззаду до неї підбіг чоловік, закрив їй рукою обличчя та, застосовуючи фізичну силу, зґвалтував її та втік.
Поліцейські оперативно затримали зловмисника. Ним виявився 35-річний житель Теремків. Тепер йому загрожує до п’яти років ув'язнення.
Нагадаємо, раніше на Харківщині 19-річного юнака затримали за зґвалтування 13-річної дівчини. Фігуранта взяли під варту.
